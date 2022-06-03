Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

03 Haziran 2022 Cuma, 22:44

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçimde başkan adaylarından biri olan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

Lansmanın ardından da basın mensuplarına konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın şöyle bir özelliği var. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren en önemli kuruluş. Futbol bizim en önemli başarımız ama basketbolda Erden kardeşimin basketbolda yakaladığı başarıyı hepimiz gördük. Her branşta aynı yapılandırmayı yaparak 100. yılda en çok kupa kazanan kulüp olarak anılmak istiyoruz. Onun için çalışmaları yaptık." dedi.

Bir basın mensubunun teknik direktör adayı ve Fatih Terim için sorusuna cevap veren Dursun Özbek, "Fatih Hoca'nın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz Galatasaray için en iyisini yapacağız. Yetkiyi alırsak, herkesin gıpta ile bakacağı bir takım kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz en iyi takımı kurabiliriz ama taraftarımızın bizim arkamızda durması, bizi desteklemesi lazım. Burada kimin seçildiğinin bir önemli yok. Taraftarımız yanımızdan eksik olmasın." açıklamasını yaptı.