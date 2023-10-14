Dursun Özbek'ten Fenerbahçe göndermesi: 'Kadıköy'den duyulsun'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 11:28
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe göndermesi: 'Kadıköy'den duyulsun'
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda üyelere hitap eden Dursun Özbek, "Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi başladık, devamı gelecek. İstanbul'un karşı yakasından duyulacak şekilde, teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış" ifadelerini kullandı.

Özbek uzun süren alkışların ardından "Biz Galatasaray'ız. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz" diye konuştu.


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