Dursun Özbek'ten Grabara açıklaması: 'Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 12:17

Güncelleme: 22.09.2023 - 12:17

Dursun Özbek, Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalar yaptı.

Bu sezon sponsorluk anlaşmalarından 50 milyon Euro gelir hedeflediklerini belirten Dursun Özbek şöyle konuştu:

"Hedefimiz bu sezonki sponsorluk anlaşmalarını 50 milyon eurolar olacağını ön görüyoruz. Aşağı yukarı her hafta bir sponsorumuzla sözleşme imzalıyoruz. 50 milyon euro olana kadar durmayacağız, bunu hedef koyduk."

"5 DAKİKA DAHA OLSAYDI GALİBİYETLE AYRILIRDIK"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına değinen Dursun Özbek, "Şampyonlar Ligi'nde ilk maçımızı oynadık. 2-0 geriye düştük, Galatasaray sporun her dalında son ana kadar mücadeleyi bırakmaz. 5 dakika daha süremiz olsaydı galibiyetle ayrılabilirdik. Şampiyonlar Ligi'nde olmak Galatasaray'a çok yakışıyor. Avrupa futbolunun en üst seviyesini taraftarlarımıza izletmek bizi gurur veriyor" dedi.

TARAFTAR TEPKİLERİNE CEVAP VERDİ

Kopenhag maçında taraftarların Kerem Aktürkoğlu da dahil bazı oyuncuları protesto etmesine değinen Özbek, "Hepimiz taraftarız. Taraftar tepkisi maç içinde zaman zaman kontrol edilemiyor. Kopenhag maçındaki tepkiyi şöyle değerlendiryorum, heyecanımızı yenmemiz lazım. Taraftarlarımız bizim dava arkadaşlarımız. Davamız ne, Galatasaray'ı Avrupa'da başarılı kılmak. Hepsi son derece kıymetli oyuncularımız. Bizi geçen sene şampiyon yaptılar. 90 dakika bitene kadar onları teşvik etmemiz, desteklememiz gerekiyor. Galatasaray aşkı taşıyan herkesin buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sevgi giderek çoğalıyor. Türkiye'de Galatasaray sevgisi giderek çoğalıyor. Onun için sevgili taraftarlarımızdan şunu rica ediyorum, oyuncuları desteklemek ve cesaretlendirmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızdan gerekli özenin gösterileceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.

GRABARA AÇIKLAMASI

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın maç sonrası yaptığı çirkin paylaşımla ilgili de konuşan başkan, "Şu anda bu konuyu yönetim kurulu olarak tartışıyoruz. Bununla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz" şeklinde konuştu.

"TEDARİKÇİMİZ DEĞİŞECEK"

Gelecek sezon tedarikçilerini değiştireceklerini kaydeden Özbek, "Bu sezon da Nike'le devam ediyoruz, 2024-25 sezonunda tedarikçimiz değişecek. Bunu da yakın zamanda açıklayacağız" dedi.