Dursun Özbek'ten ihale açıklaması: 'Hesabını vereceğiz'

Yayınlanma: 15.05.2024 - 18:54

Güncelleme: 15.05.2024 - 18:54

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'nde gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul öncesi, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin (AGİAD) düzenlediği toplantının konuğu oldu.

"HESABINI VERECEĞİZ"

Ankara Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Özbek, AGİAD üyelerine başkan seçildiği takdirde gerçekleştireceği projelerini anlattı. Özbek burada yaptığı konuşmada Galatasaray'da seçimlerin bayram havasında yaşandığını belirterek, "Şimdi iki adaylı bir seçime gidiyoruz. Ben de aynı temennideyim. Yani kim hak ediyorsa, Galatasaray'a verdiği hizmette, kim öne geçmişse en iyi hizmeti verecekse onun kazanması, Galatasaray'ın kazanması anlamına gelir. Bir bayram havasında bir seçime gidiyoruz. 2 seneden beri icraat yapıyoruz. Biz bu icraatın hesabını vereceğiz. Dolayısıyla bizim için çok önemli. Galatasaray'ın büyümesine destek olacak bir seçim havası olmasını diliyorum. Herkes yapacağı icraat anlatsın, projelerini anlatsın" diye konuştu.

"FLORYA'DA İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Olağan seçimli genel kurulda başkan adaylığını açıklayan Süheyl Batum'un Florya'daki arazi hakkında 'Florya'da neler oluyor, kimsenin haberi yok' açıklamaları üzerine değerlendirmede bulunan Özbek, şu şekilde konuştu:

"Florya arazisinde şu anda ihale süreci devam ediyor. Belki bilmedikleri yahut da yapılan tenkitlerin bir kısmı enformasyon, bilgi eksikliğine dayandığını görüyorum. Tabii onlar da iyi niyetle Galatasaray'ın menfaatlerini savunmak istiyorlar. Geldiğimiz durum şu, Florya projesi yani genel kuruldan aldığımız yetki çerçevesinde genel kuruluna aldığımız yetkide noktasından, bir bir ne yazıyorsa o süreçtedir. Şu ana kadar herhangi bir ihale yapılmış değil. Herhangi bir sözleşme imzalanmış değil. Herhangi firmayla mutabakat yapılmış değil. Yani ben bu mesajın üzerine basa basa tekrar söylüyorum. Çünkü yapılan yorumlar, ihale yapıldı. Eksik, ihale yapılmadı. İhale yapılırsa da genel kurulun bize verdiği yetki çerçevesinde yapacağız. Yani buradaki en önemli mesaj şu, Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu bize bana ve arkadaşlarımla bu işleri yapmam için oy birliği ile yetki verdi. Oy birliğinin anlamı çok farklıdır. Galatasaray Spor Kulübü'nün emanetini taşıyorsunuz. O insanlar size oy birliğiyle bu işi yapmanız için yetki veriyor. Yani mesuliyetiniz yüz bin kat daha artıyor. Biz bu mesuliyetin farkındayız. Dolayısıyla biz santimine kadar ne yetki aldıysak tekraren söylüyorum aynı prosedürü takip ediyoruz. Şu anda o prosedürün içindeyiz. Görüşmelerimizi bu çerçevede yapıyoruz. Zamanı gelince televizyondan yayınlayacağız. Zamanı gelince ihale komisyonlarına zarflar gidecek. Her şey şeffaf, Galatasaray'a yakışır şekilde yapılır."

"9 AYDA 608 MİLYON TL KARA ULAŞTIK"

Tesisleşmenin önemine değinen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "2022 yılında yaklaşık 1 milyar TL olan sportif gelirimizi 9 aylık dönemde 4,5 milyar TL hasılata ve 608 milyon TL'lik kara ulaştırdık. Sene sonunda hasılatımızın 6 milyar mertebelerine gelmesini bekliyoruz. Yine 2022'de Galatasaray Store'da, 3 yılda 3 milyon adet ürün 200 milyon TL'lik ciroya yaklaşırken bugün geldiğimiz noktada 11 milyon adet ürün ve yaklaşık 2 milyar TL ciroya ulaştık. Bu sezon hepinizin bildiğiniz gibi forma satışında rekor kırıyoruz. Eğer bu emeği aynı şekilde devam ettirirsek 20 milyon adet ürün 3,5 milyar TL ciro hiç de uzak bir hedef gözükmüyor. 2021-2022 sezonunda yaklaşık 17 milyon Euro olan sponsor reklam ve lisans gelirlerimizi bu sezon yaklaşık 58 milyon Euro'ya ulaştırdık. Göreve geldiğimizde amatör branşların maçlarını farklı salonlarda oynamaları ve tüm branşlar dahil irfan tesisi bulunmaması büyük bir sorundu. Amatör şubelerimizin büyük bir kısmını tek bir yerde toplayabilmek ve çok amaçlı bir spor salonuna sahip olmak amacıyla stadımıza komşu vadi İstanbul'a bakan 62 dönümlük araziyi 49 yıllığına kiraladık. Almış olduğumuz 62 dönümlük arsa tesisleşmenin başlangıç noktasıdır. Kurulduğundan bu yana Galatasaray, Türkiye'ye olimpik sporları getiren kulüptür. Kurulduğundan bu yana sportif manada Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarına son derece büyük hizmetler vermiştir. Son zamanlarda tesislerimizi itibari ile geri kaldık, dolayısıyla eğer biz sürdürülebilir bir başarı ve altyapı başarısı istiyorsak tesisleşmeye önem vermemiz lazım" ifadelerinde bulundu.