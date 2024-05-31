Dursun Özbek'ten Jose Mourinho yorumu! 'Galatasaray'ın yükselişini durdurmanın mümkün olmadığını görünce...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmaya varmasına dair çarpıcı konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 19:21
Dursun Özbek'ten Jose Mourinho yorumu! 'Galatasaray'ın yükselişini durdurmanın mümkün olmadığını görünce...'
Abone Ol google-news

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların bayrağını Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekti.

Büyükçekmece'de bulunan ve her yıl şampiyon olan takımın bayrağının dalgalandığı Şampiyonlar Anıtı'na Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile birlikte gelen Özbek'i Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün karşıladı.

Tören sırasında açıklamalarda bulunan Özbek, çok zorlu ve çekişmeli bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber yorulduk. Ama Büyükçekmece'ye geldim, sizler bana sevgi gösterisinde bulundunuz, bütün sezonun yorgunluğu gitti." ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO YORUMU

2024-2025 sezonunun çok zorlu geçeceğinin de altını çizen Özbek, şunları söyledi:

"Rakiplerimiz, Galatasaray'ın yükselişini durdurmanın mümkün olmadığını görünce, faaliyetlerine ağırlık verdi. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını inşallah burada tekrar beraber kutlayacağız. Anamızın ak sütü gibi helal bir kupa kazandık. Kimse bu kupaya bir laf edemez. Galatasaraylılara armağan olsun. İnşallah önümüzdeki sene 5. yıldızı takacağız. Burada formalı arkadaşlarım var. 4 yıldızlı formaları dolaba kaldırın, 5 yıldızlı formalar geliyor, ondan alın."

Açıklamaların ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray bayrağını göndere çekti.


galatasaray haberleri dursun özbek haberleri fenerbahçe haberleri jose mourinho haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avrupalı kulüpler ile anılıyordu: Milli futbolcunun menajerinden iddialara yanıt!

Avrupalı kulüpler ile anılıyordu: Milli futbolcunun menajerinden iddialara yanıt!
Aşkım Kapışmak gözaltına alınmıştı: Soruşturmada yeni gelişme…

Aşkım Kapışmak gözaltına alınmıştı: Soruşturmada yeni gelişme…
Eleştirilerin odağındaydı: Ali Koç'tan sağlık ekibi kararı!

Eleştirilerin odağındaydı: Ali Koç'tan sağlık ekibi kararı!
Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Alanya’da yakalandı

Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Alanya’da yakalandı
Otomobilde 7 Temmuz krizi! Araç fiyatları düşecek mi?

Otomobilde 7 Temmuz krizi! Araç fiyatları düşecek mi?
Likya Yolu: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir yürüyüş rotası

Likya Yolu: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir yürüyüş rotası
Covid-19 ‘flirt’ varyantı yurtdışında yayılmaya başladı: 'Bu yaza damgasını vuracağını düşünüyoruz'

Covid-19 ‘flirt’ varyantı yurtdışında yayılmaya başladı: 'Bu yaza damgasını vuracağını düşünüyoruz'
Lezzet şöleni: Lor peynirli cheesecake tarifi ve püf noktaları

Lezzet şöleni: Lor peynirli cheesecake tarifi ve püf noktaları