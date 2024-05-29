Dursun Özbek'ten kulüp başkanlarına çağrı: 'Bu sene gerginlik olmasın'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mazbatayı aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. 5. yıldız mesajı veren Dursun Özbek, "Bu sene gerginlik olmasın" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:51
Dursun Özbek'ten kulüp başkanlarına çağrı: 'Bu sene gerginlik olmasın'
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mazbatayı aldıktan sonra kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.

"HEDEFİMİZ 5. YILDIZ"

Burada açıklamada bulunan Dursun Özbek, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Hedefimiz 5. yıldız. Arkadaşlarımla birlikte 5. yıldız için savaşacağız. Amatör şubelerde de çıtamızı yukarı çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Dursun Özbek, sözlerine, "Bize bu büyük kulübü yönetmek için teveccüh gösteren genel kurul üyelerine, desteklerini esirgemeyen büyük taraftarıma ve Galatasaray'ı sevenlere destekleri teşekkür ediyorum. Aynı destek devam ettikçe inşallah sezon sonunda 5. yıldıza kavuşacağız. Herkes şimdiden bayrakları çıkarsın." diye devam etti.

"BU SENE GERGİNLİK OLMASIN"

Ali Sami Yen ile birlikte Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret eden Dursun Özbek, bu konuda gelen sorunun ardından, "Ali Sami Yen ve Süleyman Seba, Türk sporuna hizmet etmiş iki tane büyüğümüz, onlar olmasaydı bugün Türk sporu belki bugünleri göremeyecekti. Spora hizmet eden iki büyüğümüzü ziyaret etmek, onları anmak bizim birinci görevimiz. Bunu bir maksada yorumlamak doğru değil. Türk sporunda dostluğun oluşması herkesi memnun eder. İnşallah bu sene futboldaki gergin ortam olmaz. Adaletin ve hakkaniyetin hakim olduğu bir lig bekliyoruz bu sene. Onun için de bütün takımları, başkanları bu tip davranmaya davet ediyorum." sözlerini sarf etti.


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