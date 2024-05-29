Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'da 9 yolcu!
Süper Lig'de 24. kez şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezonun planlamasını yaptığı ileri sürüldü. İddiaya göre Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımda düşünmediği 9 futbolcunun ismini belirledi.
Galatasaray'ı üst üste 2 yıl Süper Lig'de şampiyon yapan teknik direktör Okan Buruk, 2024-25 sezonu için kolları sıvadı.
Sezonun sona ermesiyle birlikte takımla ilgili rapor hazırlayan Okan Buruk, Milliyet'in haberine göre 9 futbolcuyu gözden çıkardı.
Özellikle yabancı futbolcularla ilgili radikal kararlar alınacağı belirtilen haberde Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği isimler şöyle:
28 yaşındaki Fransız futbolcu Tanguy Ndombele, sezon başında İngiliz kulüp Tottenham'dan kiralanmıştı.
29 yaşındaki Brezilyalı fovet Carlos Vinicius, sezon ortasında İngiliz kulüp Fulham'dan kiralanmıştı.
31 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier, sezon ortasında İngiliz kulüp Nottingham Forest'tan kiralanmıştı.
31 yaşındaki Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, 2022 yılının yaz ayında Porto'dan transfer edilmişti. Orta sahada oynayan Oliveira'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
31 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, sezon başında İngiliz kulüp Crystal Palace'tan transfer edilmişti. Yıldız oyuncunun Galatasaray'da 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
20 yaşındaki Brezilyalı genç futbolcu Tete, 2023 yılının yaz ayında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak transfer edilmişti. Genç oyuncunun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
26 yaşındaki Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, bu sezon Süper Lig ekibi Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti. Rumen futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
29 yaşındaki Fransız futbolcu Leo Dubois, bu sezon Süper Lig ekibi Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti. Fransız futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
23 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, bu sezon Hollanda Ligi ekibi NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giymişti. Genç futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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