Dursun Özbek'ten memleketine 16 derslikli okul

12 Mayıs 2022 Perşembe, 18:33

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek, memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde annesi Kezban Özbek ile vefat eden babaları Hasan Özbek adına 480 öğrenci kapasiteli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptırmaya karar verdi. 16 derslikli okul için temel atma töreni düzenlendi.

Dursun Özbek, memleketine okul yaptırmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Ben okumayı bilmeyen hasret duyan annenin evladı, okumaya nefer olan eğitim sever bir babanın oğluyum. İlçeme eğitim adına bu okulu yaptırmaktan büyük gurur duydum keyif aldım” dedi.

Özbek, ailesinin kendilerine eğitimle ilgili eksiklikler için vasiyette bulunduğunu ifade ederek, “Rahmetli babama bizi böyle eğittiği için teşekkür ediyorum. Anneme bizi böyle eğittiği için teşekkür ediyorum. Şebinkarahisar’la olan bağlarımızı koparmayalım diye bizi öğütlediler” diye konuştu.