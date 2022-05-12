Giresunsporlu futbolcu Umut Nayir, Şırnak'ta bir okula fen laboratuvarı kurdu
Başarılı olmak için bilimsel çalışmalar yapmak gerektiğini aktaran İke, şöyle konuştu:
"Bilimsel çalışmaların yapılması için temel etken deneylerdir. Deneylerin yapıldığı yer ise laboratuvarlardır. İnşallah Umut Nayir'in ilçemize kazandırdığı bu laboratuvarda araştıran, merak eden, öğrenmeyi öğrenen nesiller yetiştireceğiz ve eğitim sistemimize, ülkemize katkı sağlayacak ilim ve bilim insanları yetiştireceğiz."
Öğretmen Hasan Alak ise vatani görevini yaptığı sırada Umut Nayir ile tanışmalarının laboratuvarın kurulmasına vesile olduğuna dikkati çekerek, "Görev yaptığım okulda laboratuvar olmadığı için Umut Nayir'dan rica ettim. Kendisi de bizleri kırmayıp okulumuza yepyeni, tam donanımlı bir Fen Laboratuvarı kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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