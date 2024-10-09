Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 00:16

Güncelleme: 09.10.2024 - 00:16

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Okan Buruk için açıklamada bulundu. Dursun Özbek, deneyimli teknik adamla ilgili üyelere "Okan hoca benimle geldi, benimle gider." ifadelerini kullandı.

Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Dursun Özbek, "Okan hoca benimle geldi, benimle gider. Kesinlikle Okan hocadan yana memnuniyetsizliğimiz yok." açıklamasını yaptı.

"OKAN BURUK'UK ARKASINDAYIZ"

Teknik direktör arayışlarının olmadığını söyleyen Özbek, "Okan hocanın yerine teknik direktör arayışımız yok. Sonuna kadar Okan Buruk'un arkasındayız." şeklinde konuştu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde 22 puanla milli araya lider girdi. Sarı kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde de 2 maçın ardından 4 puanla 8. sırada yer alıyor.