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Dusan Alimpijevic'ten Beşiktaş taraftarına çağrı: 'Akatlar'ı tamamen dolu görmek istiyorum'

Dusan Alimpijevic'ten Beşiktaş taraftarına çağrı: 'Akatlar'ı tamamen dolu görmek istiyorum'

8.06.2026 22:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dusan Alimpijevic'ten Beşiktaş taraftarına çağrı: 'Akatlar'ı tamamen dolu görmek istiyorum'

Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş GAİN'in başantrenörü Dusan Alimpijevic, deplasmanda kazandıkları Bahçeşehir Koleji maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Bahçeşehir Koleji galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Alimpijevic, açıklamasında taraftarlarına mesaj gönderdi.

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Dusan Alimpijevic'in sözleri şu şekilde:

"Biz doğru mantaliteye sahip, iyi karakterli bir takımız. Bunu daha önce milyonlarca kez gösterdik.

Ancak şunu söylüyorum: Akatlar'da oynadığımız ikinci maçta salonun yarısı boştu. Biz iki uzunumuz olmadan oynuyoruz. Buna rağmen biz bu kulüp için, bu arma için mücadele ediyoruz.

Söyleyeceğim tek şey şu: İki gün sonra Akatlar'ı tamamen dolu görmek istiyorum. Bu takım bunu hak ediyor."

SERİDE SON MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasındaki yarı final serisinde 2-2'lik eşitlik bulunuyor.

Serinin galibini belirleyecek son karşılaşma, 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş GAİN'in ev sahipliğinde oynanacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #Basketbol Süper Ligi #Dusan Alimpijevic

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