Dusan Alimpijevic'ten Beşiktaş taraftarına çağrı: 'Akatlar'ı tamamen dolu görmek istiyorum'

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Bahçeşehir Koleji galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Alimpijevic, açıklamasında taraftarlarına mesaj gönderdi.

Dusan Alimpijevic'in sözleri şu şekilde:

"Biz doğru mantaliteye sahip, iyi karakterli bir takımız. Bunu daha önce milyonlarca kez gösterdik.

Ancak şunu söylüyorum: Akatlar'da oynadığımız ikinci maçta salonun yarısı boştu. Biz iki uzunumuz olmadan oynuyoruz. Buna rağmen biz bu kulüp için, bu arma için mücadele ediyoruz.

Söyleyeceğim tek şey şu: İki gün sonra Akatlar'ı tamamen dolu görmek istiyorum. Bu takım bunu hak ediyor."

SERİDE SON MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasındaki yarı final serisinde 2-2'lik eşitlik bulunuyor.

Serinin galibini belirleyecek son karşılaşma, 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş GAİN'in ev sahipliğinde oynanacak.