Dusan Alimpijevic'ten yerli oyunculara övgü!

EuroCup B Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş GAİN, İngiltere temsilcisi London Lions'ı 99-73 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, zorlu fikstüre rağmen alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi:

"EuroCup'ta bizim için her maç önemli. Özellikle zorlu bir fikstür ve seyahat yoğunluğundan sonra aldığımız bu galibiyetten ötürü çok mutlu ve iyi hissediyorum. Geçen hafta deplasman yolculukları ile yolda epey vakit geçirdik. Lietkabelis'e ve Mersin'e gidip geldikten sonra çıktığımız bu maçta ortaya iyi bir enerji koyduk ve en önemlisi dakikaları iyi paylaştık."

ALIMPIJEVIC'TEN YERLİ OYUNCULARA ÖVGÜ

Sırp koç, takımının hücum performansından memnun olduğunu ancak savunmada gelişmeleri gerektiğini vurguladı:

"Daha önce de söylediğim gibi; hücumda iyiyiz. Yetenekli bir takımız. Ancak savunmada daha iyi iş çıkarmamız gerekiyor. Bu noktada halen gelişime açık bir savunmamız var. Evet, henüz sezon başındayız ve bunun üzerine çalışıyor olacağız ancak zamana da ihtiyacımız var. Kesinlikle daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Hücumda şutlar yaratmayı başardık. Hücumda bu yaratıcılığı gösterdiğimiz için mutluyum. Savunmada da rakamların ötesinde sistemimize saygı duyup ona sıkı sıkı tutunmamız gerekiyor."

Alimpijevic, yerli oyuncuların performansından da övgüyle bahsetti:

"Yiğit Arslan ve Berk Uğurlu ile açıkçası üç yıldır beraberiz. Performanslarından memnunum. Onları çok seviyorum ve onlara büyük saygı duyuyorum. Berk Uğurlu, Yiğit Arslan ve Canberk Kuş gayet iyiler. Bugün Berk ve Yiğit'in oyunun başından sonuna böyle iş çıkarması sistemimiz için çok önemli. İkisi de çok iyi oyuncular. Yerli ya da yabancı olmalarından bağımsız olarak iyi ya da kötü oyuncu olmaları önemli ve onlar çok iyi oyuncular."