Dusan Tadic: 'Şampiyonluk artık çok zor'

Yayınlanma: 06.05.2024 - 22:35

Güncelleme: 06.05.2024 - 22:35

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, 0-0 biten Konyaspor maçınının ardından açıklamalarda bulundu.

Sırp yıldız, "Artık şampiyonluk çok zor..." ifadelerini kullandı.

Tadic, ayrıca, "Zaten bizim elimizde değildi, kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok net pozisyonlarımız vardı, atsaydık farklı olurdu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." sözlerini sarf etti.