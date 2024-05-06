Puan farkı 6'ya yükseldi: Fenebahçe zirve yarışında ağır yaralı! Konyaspor 0-0 Fenerbahçe

Yayınlanma: 06.05.2024 - 19:13

Güncelleme: 06.05.2024 - 22:03

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, deplasmanda Ali Çamdalı'nın yönetimindeki Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve Bahattin Şimşek'in yönettiği maçta Fenerbahçe birçok pozisyona girmesine rağmen rakip ağları havalandıramadı ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı.

Bu sonuçla birlikte 90 puana ulaşan Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Konyaspor ise 37 puana ulaşarak ligde kalma yarışında kritik bir puan aldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırlarken, Konyaspor sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Konyaspor 0-0 Fenerbahçe

94' Köşe vuruşunda da topun başına geçen Cengiz'in ortası diğer taraftan auta çıktı.

91' Hakem VAR ile yaptığı görüşmenin ardından golü iptal etti. Karar ofsayt.

91' Ndao, GOL sevincinde formasını çıkardığı için sarı kart gördü.

90' Sol kanattan topla hızlı çıkan Ndao topla geldi ve pasını Boateng'e verdi. Ceza sahası yayından sert şutunu çeken Boateng'in şutunu Livakovic çıkardı. Livakovic'den seken topu Ndao boş ağlara gönderdi.

87' Nzonzi savunma arkasına sarkan Ndao'ya uzun pasını gönderdi ancak top doğrudan auta çıktı.

84' Sol kanatta topla buluşan Djiku ortasını açtı. Adil'in ters vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

83' Cebrail'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ndao ceza sahasına girdi ancak topun kontrolünü kaybetti.

81' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Tadic giren oyuncu Serdar Dursun.

77' Konyaspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Oğulcan ve Sokol Cikalleshi giren oyuncular Louka Prip ve Emmanuel Boateng.

76' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Mert bekletmeden ortasını açtı. Dzeko'nun aşırttığı topta Batshuayi şutunu çekti ancak top direğin yanından auta çıktı.

75' Fred'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dzeko tek topta Cengiz'i buluşturdu. Cengiz'in gelişine sert şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

71' Net fırsat kaçtı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Tadic arka direğe ortasını açtı. Arka direkte iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

67' Konyaspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Ahmet Oğuz giren oyuncu Cebrail Karayel.

66' Jakub Slowik ağır hareket ettiği için sarı kart gördü.

63' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Ferdi ortasını açtı. Ceza sahası içinde boş kalan Dzeko'nun vuruşunu Slowik kornere tokatladı.

62' Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi bekletmeden arka direğe ortasını açtı ancak arka direkte Mert topu elle kontrol etti.

58' Ön alanda baskı yapan Çağlar topu alıp sağ kanattan çıkmak istedi ancak topun kontrolünü kaybetti.

55' Fenerbahçe'de bir zorunlu değişiklik daha çıkan oyuncu İrfan giren oyuncu Cengiz Ünder.

53' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Osayi giren oyuncu Mert Müldür.

50' Sol kanattan topla gelen Tadic çalımını attıktan sonra ortasını açtı. Altı pasın içerisinde çıkıp kafayı vuran Dzeko'nun topu yandan auta çıktı.

48' Çağlar sağ kanattan hareketlenen İrfan'a uzun pasını gönderdi ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

46' Fenerbahçe'de iki değişiklik birden çıkan oyuncular Becao ve Mert Hakan giren oyuncular Batshuayi ve Çağlar.

44' Net fırsat kaçtı. Sol kanattan çalımlarla gelen Ferdi ceza sahasına girdi ve yakın köşeye şutunu çekti. Slowik'in zorlukla çıkardığı top Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

40' Ahmet Oğuz'un sarı kart gördüğü pozisyonda yedek kulübesinden itiraz eden Mert Müldür sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

36' İrfan, Szymanski ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına girip yerden ortasını açtı fakat savunma topu penaltı noktasında uzaklaştırdı.

35' Ahmet Oğuz pozisyonun ardından sarı kart gördü.

34' Ferdi, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi. Faul sonrasında gerginlik çıktı.

30' Tadic ile yaptığı verkaç ile sol kanattan hareketlenen Ferdi bekletmeden ortasını açtı. Ön direkte kafayı Dzeko vurdu ancak Slowik üstüne gelen topu kontrol etti.

27' Szymanski'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan uzak köşeye şutunu çekmek istedi ancak Slowik topu kontrol etti.

25' Sağ kanattan topla gelen İrfan Can ceza sahasına girdikten sonra arka direğe ortasını açtı fakat Adil araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

24' Becao çok uzaklardan şansını denedi fakat top farklı şekilde auta çıktı.

22' Nzonzi sol kanattan savunma arkasına sarkan Ndao'ya uzun pasını gönderdi ancak Djiku araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

21' Net fırsat kaçtı. İrfan'ın pasında savunma arkasına sarkan Tadic çalımını attı ve şutunu çekti fakat top direğin yanından auta çıktı.

18' Mert Hakan sol kanatta kendisini boşa çıkartan İrfan'a pasını gönderdi fakat savunma topu taca uzaklaştırdı.

12' Djiku sol kanattan hareketlenen Tadic'e uzun pasını gönderdi fakat top doğrudan taca çıktı.

4' Orta alandan topla çıkan Szymanski ceza sahasına kadar girip pasını Tadic'e verdi fakat yardımcı hakem Tadic için ofsayt bayrağını kaldırdı.

2' Szymanski savunma arkasına hareketlenen Mert Hakan'a uzun pasını gönderdi fakat Slowik çıktı ve topu kontrol etti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.