Dusan Tadic tarihe geçti: Sırbistan'a tek gol yetti!

Fenerbahçeli Dusan Tadic'in formasını giydiği Sırbistan, hazırlık maçında karşılaştığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 22:50
Dusan Tadic tarihe geçti: Sırbistan'a tek gol yetti!
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Liglere verilen milli arada oynanan hazırlık maçında Temur Ketsbaia'nın ekibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Dragan Stojkovic'in yönetimindeki Sırbistan karşı karşıya geldi.

AEK Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Sırbistan 1-0 kazanırken galibiyet golünü 8. dakikada Sergej Milinkovic-Savic kaydetti. Sırbistan'da Aleksandar Mitrovic 12. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

DUSAN TADİC TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe forması giyen Sırp oyuncu Dusan Tadic, yedek kulübesinde başladığı maçın 46. dakikasında oyuna dahil oldu. Sırbistan Milli Takımı ile 106. maçına çıkan Dusan Tadic, Branislav Ivanovic'i geçerek Sırbistan tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu.


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