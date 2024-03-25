2 Nisan öncesi kritik toplantı: Fenerbahçe genel kurul öncesi bir araya geliyor!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de, ligden ekilmenin görüşüleceği 2 Nisan'daki genel kurul toplantısı öncesinde sarı lacivertli yönetim, Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapacak.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:43
2 Nisan öncesi kritik toplantı: Fenerbahçe genel kurul öncesi bir araya geliyor!
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, sarı-lacivertli kulübün 2 Nisan'da gerçekleştireceği olağanüstü genel kurula ilişkin istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelecek.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, 29 Mart Cuma günü 16.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantının gündeminde, yapılan istişareler de değerlendirilecek.


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