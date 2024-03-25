Fenerbahçe'den genel kurul çağrısı: 'Yetkiyi almak istiyoruz'

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sarı lacivertli takımın Süper Lig'den çekilmesinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında çağrıda bulundu. Bilecik, "İstişare kültürü doğrultusunda yol haritamızı ortaya koymak ve genel kuruldan bu yetkiyi almak istiyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:15
Fenerbahçe'den genel kurul çağrısı: 'Yetkiyi almak istiyoruz'
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, sarı lacivertli kulübün 2 Nisan'da gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programına konuşan Erol Bilecik'in açıklamaları şöyle:

"TEK VÜCUT OLARAK BİRLEŞTİK"

"Camiamızın çok yoğun bir şekilde istişare yaptığı ve adeta tek vücut olma noktasında gerçekten birleştiği bir 7 gün geçirdik."

"HER YOLU KENDİSİNE MÜBAH GÖREN BİR YAPI VAR"

"Fenerbahçe oyunun içinde kalsın ama yarışın içinde olmasın... Böyle bir dünya yok. Her yolu kendisine mübah gören bir yapı var."

"GEREKLİ OLAN UYGULAMALARA, ADIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

"2 Nisan'da bu işi yapacağız ve muazzam bir çoğunlukla da olağanüstü genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Bütün camiamızla kenetlenerek bir görüş alışverişi yapmak istiyoruz. İstişare kültürü doğrultusunda da yol haritamızı ortaya koymak ve genel kuruldan bu yetkiyi almak istiyoruz. Ondan sonra da biz gerekli olan uygulamalara, adımlara devam edeceğiz"

"OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR OLAĞANÜSTÜ ÇÖZÜMLER GEREKTİRİR"

"Hak yenen yerde Fenerbahçe'nin sesi yükselir. 2 Nisan'a keyfe keder bir şekilde gelinmedi. Fenerbahçe 2 Nisan'da bu konuları istişare edecek ve genel kuruldan yetki Fenerbahçe Yönetimi'ne verilecek. Olağanüstü durumlar olağanüstü çözümler gerektirir. 2 Nisan'da orada bulunmak, o gün mabedimizde bulunacak bütün üyelerimizi gelecekte çocuklarına torunlarına bırakacakları en büyük miraslardan birisi olacak. O gün aklı selimden asla ayrılmayacağız ama isyanımızın sesini de gerekli olan her yere duyuracağız."

"ÜYELERİMİZİN TAMAMINI BEKLİYORUZ"

"O gün kongre üyelerimizin tamamını bekliyoruz. 17.00'de orada olacağız. 40-45 dakikalık da bir iftar saati aramız olacak o gün. O konuda da hazırlıklarımızı yapıyoruz."


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