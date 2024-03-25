Fenerbahçe, BOTAŞ'ı geçerek yarı finale yükseldi!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında deplasmanda karşılaştığı BOTAŞ'ı 89-73 mağlup ederek yarı finale çıktı.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 20:30
Fenerbahçe, BOTAŞ'ı geçerek yarı finale yükseldi!
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Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında konuk olduğu BOTAŞ'ı 89-73 yenerek, seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale çıktı.

Sarı-lacivertliler, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Yiğit Emre Şimşek, Metehan Alaçam

BOTAŞ: Allen 21, Reimer 11, Manolya Kurtulmuş, Weaver 22, Mack 17, Buket Ünal, Işık Su Güven, Hatice Pelin Gülçelik, Ceren Taylan, Deniz Üstün 2, Ronahi Zilan Kıran

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 10, Laksa 8, Collier 22, Milic 13, Meesseman 20, Alperi Onar 9, Tilbe Şenyürek 5, İdil Saçalır, Duygu Özen, Selin Rachel Gül 2, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 25-25

Devre: 34-46

3. Periyot: 51-67


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