Dusan Tadic'li Sırbistan, Macaristan deplasmanında kayıp!

Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:43

Güncelleme: 15.10.2023 - 09:43

Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Macaristan, sahasında Sırbistan'ı konuk etti.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Macaristan 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

TADIC DİREĞE TAKILDI

Maçın 20. dakikasında Varga'nın golüyle öne geçen Macaristan'a 33. dakikada Pavlovic cevap verdi. Bir dakika sonra Sallai'nin golü Macaristan'ı bir kez daha öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Macaristan gruptaki zirve mücadelesini kazanan taraf oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Fenerbahçeli Dusan Tadic'in 70. dakikadaki şutu direğe takıldı.

Bu sonuçla Macaristan 13 puana yükselerek liderlik koltuğunda kaldı. Sırbistan ise 10 puanda kaldı.