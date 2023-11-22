Dusan Tadic'li Sırbistan, tarihinde bir ilki yaşıyor!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri G Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan tarihinde ilk kez bu turnuvaya katılıyor.
Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024’ün eleme aşaması tamamlandı.
Macaristan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile G Grubu’nda bulunan Sırbistan, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 14 puanla Macaristan’ın ardından grubunu ikinci sırada tamamladı. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Sırplar, attığı 15 gole karşılık kalesinde 9 gole engel olamadı.
TADIC VE MTROVIC'İN ÖNEMLİ KATKISI
EURO 2024 Elemeleri G Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Sırbistan’da Dusan Tadic ile Aleksandar Mitrovic’in performansları ön plana çıktı. Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, eleme gruplarında oynadığı 8 maçta 2 gol, 3 asist, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’de top koşturan Aleksandar Mitrovic ise 5 gol, 1 asistlik performans sergileyerek, Sırbistan’ın ilk kez Avrupa şampiyonasına katılmasında önemli rol oynadılar.
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