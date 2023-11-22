Dusan Tadic'li Sırbistan, tarihinde bir ilki yaşıyor!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri G Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan tarihinde ilk kez bu turnuvaya katılıyor.

İHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 13:38
Dusan Tadic'li Sırbistan, tarihinde bir ilki yaşıyor!
Abone Ol google-news

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024’ün eleme aşaması tamamlandı.

Macaristan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile G Grubu’nda bulunan Sırbistan, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 14 puanla Macaristan’ın ardından grubunu ikinci sırada tamamladı. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Sırplar, attığı 15 gole karşılık kalesinde 9 gole engel olamadı.

TADIC VE MTROVIC'İN ÖNEMLİ KATKISI

EURO 2024 Elemeleri G Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Sırbistan’da Dusan Tadic ile Aleksandar Mitrovic’in performansları ön plana çıktı. Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, eleme gruplarında oynadığı 8 maçta 2 gol, 3 asist, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’de top koşturan Aleksandar Mitrovic ise 5 gol, 1 asistlik performans sergileyerek, Sırbistan’ın ilk kez Avrupa şampiyonasına katılmasında önemli rol oynadılar.


Sırbistan Dusan Tadic EURO 2024

İlgili Haberler

Fenerbahçeli futbolcudan Türkiye itirafı! 'Beni çok fazla şaşırttı'

Fenerbahçeli futbolcudan Türkiye itirafı! 'Beni çok fazla şaşırttı'
EURO 2024 torbaları belli oldu: İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

EURO 2024 torbaları belli oldu: İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!
Spor yazarları Galler - Türkiye maçını yorumladı: 'Kazanmak için yaratılmış'

Spor yazarları Galler - Türkiye maçını yorumladı: 'Kazanmak için yaratılmış'

En Çok Okunan Haberler