EURO 2024 torbaları belli oldu: İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!
2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup torbaları belli oldu. EURO 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.
EURO 2024, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek.
Organizasyona katılacak son 3 takım, Mart 2024'te oynanacak Play-Off'larla belirlenecek. 12 takım, 2022-2023 Uluslar Ligi'ndeki performanslarına göre Play-Off'lara katılacak. 21-26 Mart 2024 tarihlerinde 6 yarı final ve ardından 3 final maçı yapılacak. Bu maçları kazanan 3 takım, 24 takımlı finallere katılımı tamamlayacak.
A Milli Futbol Takımımız şampiyona kura çekiminde 2. torbada yer alacak.
İşte EURO 2024'ün torbaları:
1. Torba
Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika
2. Torba
TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
3. Torba
Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya
4. Torba
İtalya, Sırbistan, İsviçre ve play-off'tan gelecek 3 takım
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