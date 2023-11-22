EURO 2024 torbaları belli oldu: İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

Organizasyona katılacak son 3 takım, Mart 2024'te oynanacak Play-Off'larla belirlenecek. 12 takım, 2022-2023 Uluslar Ligi'ndeki performanslarına göre Play-Off'lara katılacak. 21-26 Mart 2024 tarihlerinde 6 yarı final ve ardından 3 final maçı yapılacak. Bu maçları kazanan 3 takım, 24 takımlı finallere katılımı tamamlayacak.