EURO 2024 torbaları belli oldu: İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2023 Çarşamba, 11:08
EURO 2024 torbaları belli oldu: İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup torbaları belli oldu. EURO 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.

EURO 2024 torbaları belli oldu: İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

EURO 2024, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek.

EURO 2024 torbaları belli oldu: İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

Organizasyona katılacak son 3 takım, Mart 2024'te oynanacak Play-Off'larla belirlenecek. 12 takım, 2022-2023 Uluslar Ligi'ndeki performanslarına göre Play-Off'lara katılacak. 21-26 Mart 2024 tarihlerinde 6 yarı final ve ardından 3 final maçı yapılacak. Bu maçları kazanan 3 takım, 24 takımlı finallere katılımı tamamlayacak.

EURO 2024 torbaları belli oldu: İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

A Milli Futbol Takımımız şampiyona kura çekiminde 2. torbada yer alacak.

İşte EURO 2024'ün torbaları:

EURO 2024 torbaları belli oldu: İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

1. Torba

Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

EURO 2024 torbaları belli oldu: İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

2. Torba

TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

EURO 2024 torbaları belli oldu: İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

3. Torba

Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

EURO 2024 torbaları belli oldu: İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

4. Torba

İtalya, Sırbistan, İsviçre ve play-off'tan gelecek 3 takım

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) a milli futbol takımı Almanya Milli Takımı

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