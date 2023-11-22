Spor yazarları Galler - Türkiye maçını yorumladı: 'Kazanmak için yaratılmış'

Yayınlanma: 22.11.2023 - 09:47

Güncelleme: 22.11.2023 - 09:47

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Galler ile 1-1 berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e lider gitmeye hak kazandı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Değeri 300 milyon Euro’yu aşan bir kadroya sahibiz. tüm sayılar, akıl-bilim, EURO 2024’ün en iyi 10 takımından biri olduğumuzu söylüyor. Dün Cardiff’teki maça Berlin kadrosundan 8 farklı futbolcuyla başladık. Sadece oyuncularımız değil oyunumuz da farklılaştı bu rotasyonla. Bu bizim 8’inci büyük turnuva deneyimimiz olacak. Yedisini canlı izledim. Üçünü yerinde takip ettim. Belki geçmişte daha yetenekli kadrolarımız oldu, İtalya’90’ın kıyısından dönen Tanju’lu, Rıdvan’lı, Ünal’lı kadro bence hepsinden kaliteliydi. Ancak tüm oyuncularımız yereldi, uluslararası arenada şansımız olmayan bir çağ idi o. Almanya 2024’e (Hakan, Orkun, Arda, Merih ve Enes’i katınca 300 milyonu geçen değeriyle) turnuvanın en pahalı onuncu kadrosuyla gidiyoruz." (Hürriyet)

"KAZANMAK İÇİN YARATILMIŞ"



İlker Yağcıoğlu: "Almanya galibiyeti milli takımımıza olan beklentiyi bir hayli artırmıştı. İlk yarıyı çok kötü oynadık. Özellikle ön bölgede oynayan Yusuf, Kerem, Barış ve Abdülkadir topla çok az buluştular ve topu ayaklarında tutamadıkları için çoğalamadık. Cenk'in sol bekteki etkiziz oyunu ve hücuma destek vermemesi oyunu olumsuz etkiledi. 33. dakikada Yusuf Yazıcı, ikinci yarıya başlarken de Cenk'in yerine Zeki'yi alması Montella'nın oyunu iyi okuduğunun göstergesiydi. İkinci yarı daha iyi oynayan, fazla üretemese de Galler'i fazla yaklaştırmayan bir milli takım izledik. Kenan Yıldız oyuna girdikten sonra hücumdaki görüntümüz tamamen değişti. Kenan, kesinlikle Euro 2024'te en büyük kozlarımızdan biri olacak. Sonuçta 1 puanı alıp grup lideri olarak Almanya'ya gidiyoruz. Montella'yı ve bütün oyuncuları bir kere daha yürekten tebrik etmek boynumuzun borcu olsa gerek." (Takvim)

Attila Gökçe: "Destra yok, sinistra yok… Bu savunmada beklerin sağı solu yok.. Ferdi sağda, adeta maçın dışında kalmış gibi. Almanya maçının sol bekteki o kahraman golcüsü, sanki silinmişti. Sol bekte Cenk de fazlasıyla falso yapıyor… Üzülüyoruz. Savunma çok tedirgin oynuyor. Samet mesela, hamlesiz haliyle Williams’ın yolunu açıyor adeta. İsmail de yavaş geliyor, müdahalede geç kalıyor. Olacak şey değil. Oynayamıyor çocuklar. Doğru ya da yanlış, tartışılabilir: 1-1’den sonra Kenan, Kerem, Yusuf Yazıcı’nın yer değiştirerek hücumda çeşitlilik sağlaması güzeldi. Milli Takım, baştan oynasaydı şu oyunu keşke! Evet, beraberlik ve liderlik… Haydi artık kurada şans dileyelim. Masterchef Danilo Zanna’ya sordum: “Vincenzo’nun anlamı ne?” İtalyanların anlamlı isimlere pek meraklı olmadığını söyledi önce… “Senin için Latince’ye bakıyorum, bekle” dedi. Şöyle devam etti Danilo: “Vincentius… Vincenzo oradan geliyor. Kazanmak için yaratılmış!” İtalyan hocayı kutluyorum. Keşke maçı da kazansaydık… Hocanın adına yaraşır bir skor olurdu. Ama bu da güzel… Lideriz. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olsun!" (Milliyet)

"YENİ FAVORİ HAKEMİMİZ JUG"

Engin Kehale: "Cardiff City Stadı’nda maçın başlamasına dakikalar kala, Galler ulusal marşı okunurken maçın ilk düdüğüyle sert bir rakip göreceğimize dair sinyaller vardı. Rob Page ve Vincenzo Montella, birbirlerine gönderme yaparcasına sürpriz hamlelerle sahaya çıkmıştı. Sahnenin ilk perdesinde, oyun olarak kazanan taraf ev sahibiydi. Broadhead içeri girip İsmail Yüksek’i yakınına çekince, Neco Williams ile Ferdi birebir kaldılar ve eski Liverpoollu sağına çekip zor ama mükemmel bir vuruşla ağları buldu. Sanki, Ferdi’nin mevki ile oynamak savunmanın iki kenarının performansını da belirgin şekilde etkiliyor.Cardiff’teki soğuk akşam, istediğimiz skorla evimize dönerken Almanya’daki turnuva öncesi doğru saha planı açısından da önemli mesajları barındırıyordu. Maçın en çarpıcı notlarından biri de Pierluigi Collina’dan sonra Türk halkı olarak artık yeni bir favori hakemimizin olmasıydı: Matej Jug. Sloven hakem, karşılaşma içerisindeki tüm gri pozisyonlarda takdir hakkını lehimize kullandı." (Hürriyet)