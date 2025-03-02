Dusan Tadic'ten Galatasaray sözleri: 'Şoför koltuğunda onlar var'
Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Sırp oyuncu Dusan Tadic, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.
Dusan Tadic, "Bana göre ilk yarıya güçlü bir başlangıç yaptık. Böyle bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Geçmişte bazı maçlarda bunu yapamamıştık. İlk yarı güçlü bir oyun oynadık. İkinci yarıda dördüncü golü bulabilirdik. İstikrarlı bir oyun sergiledik. Bunu sergilemek de bizim için önemliydi" dedi.
"HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Dusan Tadic, "Aslında tabii ki biz oraya kazanmak için gittik (Galatasaray derbisi) ama maalesef bu olmadı. Zorlamamız gerekiyor. Şu anda şoför koltuğundaki onlar, biz de baskı yaratıyoruz. Onları zor duruma sokmak istiyoruz. Şu anda durum bize bağlı değil. Bizim hedefimiz tüm maçları kazanmak ama tabii ki umudumuz, arzumuz onların maç ve puan kaybetmesi ve bizim de kazanmamız" sözlerini sarf etti.
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