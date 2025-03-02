Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat: Fenerbahçe 3-0 Antalyaspor

Yayınlanma: 02.03.2025 - 19:35

Güncelleme: 02.03.2025 - 22:31

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda hata yapmadı ve maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Dusan Tadic ve 30. dakikada Youssef En-Nesyri attı.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte ligde 61 puana yükseldi. Antalyaspor ise 30 puanda kaldı.

PUAN FARKI 4'E DÜŞTÜ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kasımpaşa beraberliği sonrası lider durumda bulunan ezeli rakibi ile puan farkını dörde düşürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda perşembe günü sahasında Rangers ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, ligde gelecek haftayı BAY geçecek. Fenerbahçe'nin ligdeki bir sonraki rakibi Samsunspor olacak. Fenerbahçe, 16 Mart'ta Samsunspor'u sahasında ağırlayacak. Fenerbahçe mağlubiyetiyle birlikte ligdeki beş maçlık yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor, ligde gelecek hafta Rizespor'u konuk edecek.

Süper Lig'in zirvesinde puan durumu şu şekilde:

1-GALATASARAY - 65 PUAN

2- FENERBAHÇE - 61 PUAN

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal Rakip, Larsson, Soner, Van de Streek, Safuri, Samudio

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 3-0 Antalyaspor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

86' Antalyaspor'da Safuri ve Sander van de Streek yerine Moussa Djenepo ve Adolfo Gaich oyunda.

85' Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Tadic'in yerine Djiku ile İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

81' Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko yerine Cenk Tosun ve Amrabat oyunda.

78' Tadic'le girdiği verkaçta sonuç alan Oğuz Aydın, sağ kanattan içeriye sert çevirdiği ortada topa Talisca veya Dzeko dokunamadı ve top dışarıya çıktı!

75' Larsson'un savunma arkasına attığı top Sander van de Streek'ten önce İrfan Can'da kaldı.

71' Antalyaspor'da Güray Vural ve Samudio yerine Abdürrahim Dursun ve Andros Townsend oyunda.

70' Fenerbahçe'de En-Nesyri oyundan çıkarken Talisca dahil oldu.

64' Antalyaspor'da Erdal Rakip yerine Oleksandr Petrusenko oyunda.

59' Fenerbahçe'nin tek paslarla defansın arkasına attığı topta Dzeko ofsaytta.

56' Szymanski'nin yaptığı ortada kafayı vuran Mert Müldür'ün şutunu Piric kurtardı! Devamında Fenerbahçe bir köşe vuruşu daha kazandı.

55' Dzeko'nun attığı topta sağ iç koridordan hareketlenen En-Nesyri'nin ortası Güray'a çarptı ve dışarıya çıktı. Fenerbahçe korner kullanacak.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

37' Dzeko'nun Braian Samudio'ya yaptığı müdahale faul. Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

36' Kostic'in sol kanattan ortasında Samudio'nun müdahalesiyle top dışarıya çıktı. Fenerbahçe korner kullanacak.

34' Kostic'in ortasında defanstan seken top sağ çaprazda bulunan Oğuz'da kaldı. Oğuz'un sol ayağıyla vurduğu şut auta çıktı.

31' Dzeko'nun sol kanattan çevirdiği ortada savunmadan dönen topa vuran Kostic'in şutu kaleciden geri döndü. Kaleciden dönen topu altıpasta Youssef En-Nesyri tamamladı!

30' GOL | En-Nesyri Fenerbahçe'nin üçüncü golünü kaydetti.

27' Samudio'nun defanstan çıkarken kaptırdığı topta Dzeko'nun sol kanatta son çizgiden yaptığı ortayı Çağlar içeriye çevirdi ve Tadic'in altıpastan vuruşu savunmaya çarpıp ağlarla buluştu! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı!

26' GOL | Dusan Tadic Fenerbahçe'nin iknci golünü kaydetti.

17' Szymanski'nin çaprazdan yaptığı orta, savunmadan sekip Kostic'in önünde kaldı. Kostic'in sert ortasında top, ters kanattan taca çıktı.

16' Sağ kanattan içeri sokulan ;Mert Müldür'ün sol ayakla vuruşu savunmadan döndü.

14' Mert Müldür'ün uzaklardan yaptığı ortasında Edin Dzeko'nun kafa vuruşu zayıf. Topu Kenan Piric kontrol etti.

10' Fenerbahçe'de kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür'ün kafa vuruşu ağlara gitti!

9' GOL | Mert Müldür Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.