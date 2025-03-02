Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kolay teslim olduk'

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kolay teslim olduk'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 23:11

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu: "Bizim son beş maç mağlubiyet görmeden buraya gelmemiz bizim için değerliydi. Bugün de amacımız doğru oynamaktı. Ama burada ilk yarım saat kolay teslim olduk. Bu biraz canımızı sıkan bir durum ondan sonra oyuncular tabii ki ellerinden geleni yaptılar. İkinci ayrıda biraz daha birebire gittik" dedi.

"KABUL ETMEMİZ LAZIM"

Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe karşısında biraz daha savunma güvenliğini arttırmanız gerekiyor. Aslında buna da çalıştık. Bir korner, ikinci gol bir korner devamı, çıkarken basit top kaybı, üçüncü golde yine bir orta sonrası devam eden pozisyon, rakibi çok rahat bıraktık. Kolay teslim olduk. Fenerbahçe'ye net pozisyon vermeden 3-0 oldu. Bu da Fenerbahçe'nin gücünün gerçeği, bunu kabul etmemiz lazım. Bizim için sakat oyuncuların artması üzücü, maçın 20-25 dakikalık bölümünde de kolay teslim olduk. Bunlar bizim için üzücü. Kafamızı kaldıracağız. Rizespor maçında iç sahada gösterdiğimiz güç devam edecek diye umuyorum" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #emre belözoğlu #fenerbahçe #antalyaspor

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