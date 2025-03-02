Fenerbahçe'de Salvatore Foti'den galibiyet açıklaması: 'Özgüvenimiz yerinde'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 23:15

Güncelleme: 02.03.2025 - 23:15

Fenerbahc¸e Yardımcı Antreno¨ru¨ Salvatore Foti, ligdeki Antalyaspor galibiyetinin ardından ac¸ıklamalarda bulundu.

Salvatore Foti, Youssef En-Nesyri'nin performansı ic¸in gelen soruya, "En-Nesyri ic¸in s¸unu so¨yleyebilirim, birlikte oynadıkları zaman tıpkı Dzeko gibi elinden geleni yapıyor. C¸ok kaliteli oyuncularımız var. Oyuna giren tu¨m oyuncularımız gol ic¸in ellerinden geleni yapıyor. Bu kaliteye sahipler. I·yi bir kadromuz var. Bunun ic¸in elimizden geleni yapıyoruz" yanıtını verdi.

"O¨ZGU¨VENİMİZ YERİNDE"



Fenerbahc¸e'deki gol dagˆılımın c¸ok sayıda oyuncuda olmasını degˆerlendiren Foti, "Bu da takımın c¸ok iyi c¸alıs¸ma yaptıgˆını go¨steriyor. Saha ic¸indeki mu¨cadelenin iyi oldugˆunu go¨steriyor. Bizim ic¸in iyi bir istatistik. Bunun devam etmesini istiyoruz" dedi.

Foti, son olarak savunmadaki bas¸arılı istatistiklerinin hatırlatılmasının ardından, "Tabii ki bu da defansif olarak iyi c¸alıs¸tıgˆımızı go¨steriyor. Blok olarak geride oldugˆumuzda iyi pozisyon alıyoruz. Bu da savunma anlamındaki performansımızı go¨steriyor. O¨nu¨mu¨zdeki mac¸lar ic¸in o¨zgu¨venimiz yerinde" yanıtını verdi.