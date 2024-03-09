Dusan Tadic'ten taraftara mesaj

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, sosyal medya hesabından, "Haftaya İstanbul'da hep birlikte olalım!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:19
Dusan Tadic'ten taraftara mesaj
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Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sosyal medya hesabından taraftarlarına mesaj yolladı.

Union Saint-Gilloise ile oynadıkları maçtan fotoğraflar kullanan Sırp yıldız, sosyal medya hesabından, "Haftaya İstanbul'da hep birlikte olalım! Fener on" şeklinde bir paylaşım yaptı. Tadic, bu paylaşımına alev emojisi de ekledi.

Tadic'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe, ligin 29. haftasında sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.


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