Dusan Tadic'ten taraftara mesaj

Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:19

Güncelleme: 09.03.2024 - 00:19

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sosyal medya hesabından taraftarlarına mesaj yolladı.

Union Saint-Gilloise ile oynadıkları maçtan fotoğraflar kullanan Sırp yıldız, sosyal medya hesabından, "Haftaya İstanbul'da hep birlikte olalım! Fener on" şeklinde bir paylaşım yaptı. Tadic, bu paylaşımına alev emojisi de ekledi.

Tadic'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe, ligin 29. haftasında sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.