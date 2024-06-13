Düsseldorf, EURO 2024'teki ilk maçına hazır
Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın ev sahiplerinden Düsseldorf'ta ilk maç, Avusturya ile Fransa arasında oynanacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi şehirlerinden Düsseldorf, organizasyondaki ilk maçına hazır.
Avrupa'nın futbolda milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da 10 şehir ve statta düzenlenecek.
EURO 2024'te 5 müsabakanın oynanacağı şehir, kapılarını şampiyonaya ilk olarak Avusturya ile Fransa arasında 17 Haziran'da oynanacak müsabakayla açacak.
Müsabaka öncesinde şehrin merkezindeki caddeler bayrak ve flamalarla donatıldı.
Düsseldorf, 21 Haziran'da Slovakya-Ukrayna, 24 Haziran'da Arnavutluk-İspanya, 1 Temmuz'da son 16 turu ve 6 Temmuz'da çeyrek final müsabakalarına ev sahipliği yapacak.
Spor Haberleri
- Bayern Münih yeni transferini duyurdu!
- Amedspor'da Ersun Yanal dönemi başladı
- Düsseldorf, EURO 2024'teki ilk maçına hazır
- Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti!
- Milos Teodosic sözleşmesini uzattı
- Jose Mourinho'dan heyecanlandıran paylaşım!
- Newcastle United, Lloyd Kelly'i resmen açıkladı!
- Nadal'dan kötü haber! Wimbeldon'da olamayacak...
- Filenin Sultanları doludizgin!
- Ersu Şaşma kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den flaş 'ittifak' açıklaması
- Yoksa 'beşli çete'yi unuttuk mu
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Topluca CHP'ye geçtiler, rozetlerini Çelik taktı
- AKP’ye mesaj verdi
- Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli: İçeri alınmadılar
- Tanrıöğen dizi ekibiyle bir araya geldi: İşte son hali!
- ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...
- Özel’in yolu nereye çıkar?
- Özel-Erdoğan algı operasyonu