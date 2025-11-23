Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.11.2025 21:34:00
Eberechi Eze hat-trick yaptı: Kuzey Londra derbisinde gülen taraf Arsenal oldu!

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 4-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal ile Tottenham karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan Kuzey Londra derbisini ev sahibi Arsenal 4-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Leandro Trossard, 41., 46. ve 76. dakikalarda Eberechi Eze kaydetti.

Tottenham'ın tek golü 55. dakikada Richarlison'dan geldi.

ARSENAL'DAN 36 YIL SONRA TARİHİ SERİ

Ezeli rekabette Tottenham'a karşı 36 yıl sonra ilk kez 4 maç üst üste kazanan Arsenal, puanını 29'a çıkardı ve en yakın takipçisi Chelsea ile farkı 6'ya çıkardı.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Tottenham ise 18 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA BİR DERBİ DAHA

Arsenal, gelecek hafta Chelsea deplasmanına gidecek. Tottenham ise Fulham'ı ağırlayacak.

