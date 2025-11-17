Tottenham maçı öncesi Gabriel Magalhaes'ten Arsenal'a kötü haber!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 20:23:00
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel Magalhaes'in sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrıldığı kaydedildi.

Arsenal'a savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes'ten kötü haber geldi.

ESPN'in haberine göre 27 yaşındaki stoper, cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda oynanan ve Brezilya'nın Senegal'i 2-0 yendiği hazırlık maçına ilk 11'de başladı ancak 64. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

MİLLİ TAKIM KAMPINDAN AYRILDI

Brezilya Futbol Federasyonu, yapılan kontrollerin ardından Gabriel'in sağ uyluğunda kas sakatlığı tespit edildiğini ve oyuncunun pazar günü milli takım kampından ayrıldığını duyurdu.

Image

Premier Lig'de 23 Kasım Pazar günü oynanacak olan Tottenham derbisinde Arsenal için Gabriel'in durumu belirsizliğini koruyor.

HEDEF BAYERN MÜNİH MAÇI

Londra ekibinin, yıldız stoperin Tottenham maçı sonrası oynayacakları 26 Kasım'daki Bayern Münih mücadelesine yetişmesini umut ettiği aktarıldı

Bu sezon Arsenal ile 17 maça çıkan yıldız stoper, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #Arsenal #sakatlık #Gabriel Magalhaes

