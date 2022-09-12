Ebrar Karakurt: “Dünya Şampiyonası’na hazır bir şekilde gitmek istiyoruz”

12 Eylül 2022 Pazartesi, 16:24

Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Voleybol Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda pasör çaprazı Ebrar Karakurt, hazırlık sürecini Türkiye Voleybol Federasyonu’nun internet sitesine değerlendirdi.

“TAKIM HALİNDE İYİ BİR GELİŞİM GÖSTERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM”

Milli voleybolcu, Fransa ve Amerika kamplarının takım olarak eksiklerini görme açısından kendilerine çok katkı sağladığını belirterek, “Özellikle Amerika ile oynadığımız karşılaşmaların sonuçları istediğimiz gibi olmasa da takım halinde iyi bir gelişim gösterdiğimizi düşünüyorum. Şimdi önümüzde İtalya’da katılacağımız hazırlık turnuvası var. Orada da İtalya, Sırbistan ve Polonya gibi önemli takımlarla karşılaşacağız. Turnuvayı en iyi şekilde değerlendirip, Dünya Şampiyonası’na hazır bir şekilde gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.