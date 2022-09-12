Ebrar Karakurt: “Dünya Şampiyonası’na hazır bir şekilde gitmek istiyoruz”
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, takım halinde iyi bir gelişim gösterdiklerini söyleyerek, “Dünya Şampiyonası’na hazır bir şekilde gitmek istiyoruz” dedi.
Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Voleybol Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda pasör çaprazı Ebrar Karakurt, hazırlık sürecini Türkiye Voleybol Federasyonu’nun internet sitesine değerlendirdi.
“TAKIM HALİNDE İYİ BİR GELİŞİM GÖSTERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM”
Milli voleybolcu, Fransa ve Amerika kamplarının takım olarak eksiklerini görme açısından kendilerine çok katkı sağladığını belirterek, “Özellikle Amerika ile oynadığımız karşılaşmaların sonuçları istediğimiz gibi olmasa da takım halinde iyi bir gelişim gösterdiğimizi düşünüyorum. Şimdi önümüzde İtalya’da katılacağımız hazırlık turnuvası var. Orada da İtalya, Sırbistan ve Polonya gibi önemli takımlarla karşılaşacağız. Turnuvayı en iyi şekilde değerlendirip, Dünya Şampiyonası’na hazır bir şekilde gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- Türbanın şekline de karıştı!
- Özdağ ve Soylu ne konuştu?
- Ersan Şen cumhurbaşkanı 'adaylarını' açıkladı
- ABD’deki davada yine Türk görevliler