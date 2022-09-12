Sivasspor'da Mustapha Yatabare'nin acı günü

DG Sivasspor'un deneyimli forvet oyuncusu Mustapha Yatabare’nin kız kardeşi yaşamını yitirdi.

AA
12 Eylül 2022 Pazartesi, 15:55
Sivasspor'da Mustapha Yatabare'nin acı günü
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un Malili golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin kız kardeşi yaşamını yitirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Yatabare'nin vefat eden kız kardeşi Fatou Yatabare için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Futbolcumuz Yatabare'nin kız kardeşi Fatou Yatabare'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustapha'nın acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Fatou Yatabare'ye Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Mustapha Yatabare demir grup sivasspor Ölüm

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler