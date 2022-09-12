Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig’de Yeni Adana Stadyumu’nda Trabzonspor, Adana Demirspor’a konuk olacak. Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
12 Eylül Pazartesi günü (bugün) saat 21:30’da başlayacak olan karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olacak.
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Trabzonspor mücadelesi beIN SPORTS 1'de naklen yayımlanacak.
Ümraniyespor'u 1-0 yendikten sonra Hatayspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, 5 hafta sonunda 10 puan ve averajla kendine 6. sırada yer bulmuştu.
Geçen hafta ligde Ümraniyespor'u Trezeguet ile 1-0 geçen Trabzonspor, hafta arası Macaristan'dan (Ferencvaros) eli boş dönmüştü.
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