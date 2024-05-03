Ebrar Karakurt tarih yazıyor! Rusya Ligi'nde sezonun MVP'si seçildi..
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya Ligi'nde sezonun MVP'si seçildi.
Rusya Ligi ekibi Lokomotiv Kaliningrad'da oynayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sezon boyu gösterdiği performansla yıldızlaştı.
Ebrar Karakurt, bu başarısıyla birlikte Rusya Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu seçildi.
SAYI REKORUNUN SAHİBİ
Ebrar Karakurt, Rusya Ligi'nde sezonu 785 sayıyla tamamlayarak Rusya Ligi'nde sayı rekorunun sahibi oldu ve şu ana kadar bunu başaran ilk Türk voleybolcu oldu.
Öte yandan Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad, sezonu ikinci sırada tammaladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- Özel tarihi görüşme sonrası ilk kez konuştu
- 'Tek sorumlu benmişim gibi...'
- Huzurevinde bıçaklı saldırı!
- ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı
- 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'
- Ayyüce Türkeş'in hedefi Atatürk dönemi!
- Sınavdan 98 puan alan şehit çocuğunu elediler