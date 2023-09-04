Ebrar Karakurt'un 'Boş yapma Abdülhamid' paylaşımı yeniden gündem oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasının ardından takımın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un kendisine yönelik bir paylaşıma verdiği "Boş yapma Abdülhamid" yanıtı, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 00:38
Ebrar Karakurt'un 'Boş yapma Abdülhamid' paylaşımı yeniden gündem oldu
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2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı devirrek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın gözde oyuncularından Ebrar Karakurt sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

YANITI OLAY OLMUŞTU

Organizasyonda çeyrek final maçının ardından “Savaşa savaşa kazanıyoruz” paylaşımı yapan milli oyuncuya bir kullanıcı, “Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” şeklinde yorumda bulunmuştu. Ebrar Karakurt ise “Boş yapma Abdülhamid” diyerek yanıtlamış ve bu sözü gündem olmuştu.

Ebrar Karakurt, A Milli Takım’ın finale çıkmasının ardından "Boş yapma Abdülhamid" yanıtının yer aldığı bir pankartla fotoğraf paylaşmıştı.

Filenin Sultanları'nın yeniden şampiyon olmasıyla, "Boş yapma Abdülhamid" yeniden gündem oldu.


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