Ebrar Karakurt'un 'Boş yapma Abdülhamid' paylaşımı yeniden gündem oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasının ardından takımın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un kendisine yönelik bir paylaşıma verdiği "Boş yapma Abdülhamid" yanıtı, sosyal medyada yeniden gündem oldu.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı devirrek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın gözde oyuncularından Ebrar Karakurt sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
YANITI OLAY OLMUŞTU
Organizasyonda çeyrek final maçının ardından “Savaşa savaşa kazanıyoruz” paylaşımı yapan milli oyuncuya bir kullanıcı, “Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” şeklinde yorumda bulunmuştu. Ebrar Karakurt ise “Boş yapma Abdülhamid” diyerek yanıtlamış ve bu sözü gündem olmuştu.
Ebrar Karakurt, A Milli Takım’ın finale çıkmasının ardından "Boş yapma Abdülhamid" yanıtının yer aldığı bir pankartla fotoğraf paylaşmıştı.
September 1, 2023
Filenin Sultanları'nın yeniden şampiyon olmasıyla, "Boş yapma Abdülhamid" yeniden gündem oldu.
Player Alanı
ebrar karakurt 2023 CEV Avrupa Şampiyonası A Milli Kadın Voleybol Takımı A Milli Takım Abdülhamid avrupa şampiyonası CEV Avrupa Şampiyonası filenin sultanları final maçı gündem milli takım
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘2012 yılından beri…’
- Ek MTV kararına itiraz edilebilir mi?
- Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- Diyanet'ten karma eğitim fetvası!
- Tohumları kanserin baş düşmanı!
- Danışman krizine ilk açıklama!
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!
- Emekliye 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası
- Ceylan Ertem’den Serdar Ortaç projesine sert sözler!