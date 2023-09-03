Son Dakika: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu: Türkiye 3-2 Sırbistan

Yayınlanma: 03.09.2023 - 23:36

Güncelleme: 03.09.2023 - 23:49

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaştı.

Filenin Sultanları, finalde karşılaştığı Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu.

TARİHİNDE İLK KEZ

İlk seti 27-25 Sıbristan'a kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti Melissa Vargas'ın etkili oyunu ile 25-21 galip tamamladı.

Sırbistan, üçüncü sette 25-21 galip gelerek toplamda 2-1 öne geçti. Filenin Sultanları, dördüncü seti 25-22 kazanarak maçı son sete taşıdı.

Filenin Sultanları, son seti 15-13 kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

TÜRKİYE'NİN FİNAL YOLU

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.