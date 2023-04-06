Eczacıbaşı 2-0'dan döndü ama yetmedi

Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Agil Novara karşısında 2-0'dan 2-2'ye getirdiği maçta 3-2 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 07:44
Eczacıbaşı 2-0'dan döndü ama yetmedi
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Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Agil Novara ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, 2-0'dan 2-2'yi yakalamasına rağmen rakibine 3-2 mağlup oldu.

İki ekip rövanş mücadelesinde 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda finale yükselecek. Turuncu-beyazlıların 3-2'lik galibiyetinde ise altın set oynanacak.

Salon: Igor Gorgonzola

Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Sonja Simonovska (Karadağ)

Igor Gorgonzola: Battistoni, Bosetti, Danesi, Chirchella, Carcaces, Ebrar Karakurt (Fersino, Ituma, Cambi, Adams, Giovannini)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Heyrman, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Beyza Arıcı, Elif Şahin)

Setler: 25-23, 25-19, 20-25, 17-25, 16-14

Süre: 136 dakika (29, 30, 28, 27, 22)


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