Eczacıbaşı altın sette finale yükseldi
Eczacıbaşı, Kupa Voley karşılaşmasında VakıfBank'ı 3-2 yendi ve adını finale yazdırdı.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe Opet ile 24 Mart Pazar (yarın) finalde karşı karşıya gelecek.
Kupa Voley'de şampiyonu belirleyecek final karşılaşması Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz,Yaprak Erkek, Voronkova, Stevanovic)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Busa, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Caratasu, Van Aalen, Ogbogu, Selin Çalışkan, Derya Cebacioğlu)
Setler: 25-18, 25-23, 22-25, 24-26, 15-12
Süre: 134 dakika (25, 27, 32, 31, 19)
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