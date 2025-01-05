Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'ya set vermedi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'ya set vermedi!
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AA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 18:29

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0'lık skorla mağlup etti.  Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Serhat Semiz, Arzu Uzatoz

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Merve Atlıer, Klimets, Peres, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Elisa Tuana Köse, Elif Kapar)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Boden, Nicoletti, Naz Aydemir Akyol, Jack-Kısal, Gray, Tuna Aybüke Özel)

Setler: 23-25, 23-25, 12-25

Süre: 86 Dakika (28, 36, 22)


Etiketler: #eczacıbaşı dynavit #Aras Kargo #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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