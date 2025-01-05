Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'ya set vermedi!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0'lık skorla mağlup etti. Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Serhat Semiz, Arzu Uzatoz
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Merve Atlıer, Klimets, Peres, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Elisa Tuana Köse, Elif Kapar)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Boden, Nicoletti, Naz Aydemir Akyol, Jack-Kısal, Gray, Tuna Aybüke Özel)
Setler: 23-25, 23-25, 12-25
Süre: 86 Dakika (28, 36, 22)
Spor Haberleri
- Fenerbahçe tribünlerinden istifa çağrısı!
- Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş kararı!
- Türk Telekom, Merkezefendi karşısında hata yapmadı!
- Kuzeyboru deplasmanda galibiyeti kaçırmadı!
- Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'ya set vermedi!
- Bodrum FK evinde Kayserispor'a diş geçiremedi!
- Jose Mourinho'dan flaş Galatasaray maçı açıklaması!
- Kadıköy'de üçüncü gol geldi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde!
- Lens'ten Özbek stoper için ayrılık açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
- Murat Övüç gözaltına alındı
- 'Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor' iddiası
- Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat!
- Yeni yılın ilk 3 gününde 4 ürün gümrükten döndü!
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Tanju Özcan'a 'Suriyeliler' soruşturması
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Ali Erbaş'ın kızı 'Gassal' paylaşımıyla tepki çekti