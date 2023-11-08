Eczacıbaşı Dynavit Avrupa'da galibiyetle başladı
CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda'yı 3-0 mağlup etti ve galibiyetle başladı.
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan temsilcisi Vasas Obuda'yı 3-0 yendi.
Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ikinci maçında 16 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza Plovdiv takımına konuk olacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Wojciech Maroszek (Polonya)
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kisal, Naz Aydemir Akyol, Gray, Stevanovic, Boskovic (Simge Aköz, Aybüke Özel, Hande Baladın, Elif Şahin, Yaprak Erkek)
Vasas Obuda: Fricova, Gyimes-Capet, Bannister, Sillah, Abdulazimova, Buket Gülübay (Juhar, Török, Toth, Szalai, Papp, Eross)
Setler : 27-25, 25-21, 25-17
Süre : 88 dakika (31,29,28)
En Çok Okunan Haberler
-
- Alım fiyatı 5 TL'ye düştü! Çiftçiler hasadı erteledi...
- Ömer Çelik 'Ara vermemiz lazım' dedi, yayını terk etti
- İşte 'Polat'ları yakan o ihbar mektubu
- Akşener'den yanıt geldi!
- Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu!
- Yeni yılda büyük zam geliyor!
- Kılıçdaroğlu, koltuğu Özel'e bıraktı
- AKP'den de Yargıtay'a tepki geldi
- Merkez Bankası'ndan krediler için önemli değişiklik!
- İşte Türkiye'de en güvenilen 20 ünlü