Eczacıbaşı Dynavit Avrupa'da galibiyetle başladı

CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda'yı 3-0 mağlup etti ve galibiyetle başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 23:13
Eczacıbaşı Dynavit Avrupa'da galibiyetle başladı
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Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan temsilcisi Vasas Obuda'yı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ikinci maçında 16 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza Plovdiv takımına konuk olacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Wojciech Maroszek (Polonya)

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kisal, Naz Aydemir Akyol, Gray, Stevanovic, Boskovic (Simge Aköz, Aybüke Özel, Hande Baladın, Elif Şahin, Yaprak Erkek)

Vasas Obuda: Fricova, Gyimes-Capet, Bannister, Sillah, Abdulazimova, Buket Gülübay (Juhar, Török, Toth, Szalai, Papp, Eross)

Setler : 27-25, 25-21, 25-17

Süre : 88 dakika (31,29,28)


eczacıbaşı dynavit Vasas Obuda CEV Şampiyonlar Ligi

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