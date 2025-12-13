Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda set vermeden kazandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.12.2025
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Engin Duman

Göztepe: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Hollock (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Melis Erdoğan, Sude Hacımustafaoğlu, Rotar, Haneline, Hande Naz Sunar)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Nicoletti, Boden)

Setler: 22-25, 18-25, 20-25

Süre: 84 dakika

