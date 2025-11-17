Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı'nı mağlup etti

Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı'nı mağlup etti

17.11.2025 09:20:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı'nı mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, zorlu deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 126 dakika süren mücadelede 3-1 yenerek derbiden galibiyetle ayrıldı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Maglio, Tuna Aybüke Özel)

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Korneluk, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Arelya Karasoy Koçaş, Ghani, Eda Erdem)

Setler: 13-25, 25-21, 15-25, 26-28

Süre: 126 dakika (34, 31, 25, 36)

İlgili Konular: #eczacıbaşı dynavit #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Fenerbahçe Medicana

İlgili Haberler

Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'a set vermeden kazandı!
Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'a set vermeden kazandı! Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 mağlup etti.
Sultanlar Ligi'nde derbi Fenerbahçe Medicana'nın!
Sultanlar Ligi'nde derbi Fenerbahçe Medicana'nın! Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, ağırladığı Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.
Fenerbahçe Medicana lige galibiyetle başladı!
Fenerbahçe Medicana lige galibiyetle başladı! Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Aras Spor'u 3-1 mağlup etti.