Eczacıbaşı Dynavit, Zeren Spor'u eli boş gönderdi!

7.12.2025 21:28:00
7.12.2025 21:28:00
AA
Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında kendi evinde ağırladığı Zeren Spor'u 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Zeren Spor'u konuk etti.

Eczacıbaşı Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eczacıbaşı Dynavit, 3-0 kazandı.

9 MAÇTA 6. GALİBİYET 

Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı Dynavit, 6. galibiyetini elde etti. Zeren Spor ligdeki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Nicoletti, Meliha Diken)

Zeren Spor: Malinov, Gatina, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Özlem Alkan, Mihajlovic, Janset Erkul, Ceren Önal, Eylül Karadaş)

Setler: 25-22, 25-19, 25-19

Süre: 87 dakika (29, 27, 31)

İlgili Konular: #voleybol #eczacıbaşı dynavit #Zeren Spor

