Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3 sette geçti
Eczacıbaşı, Sultanlar Voleybol Ligi'nde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kisal (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Fabris)
Galatasaray HDI Sigorta: Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçın Akyol, Gamze KIlıç, İlkin Aydın (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Karmen Aksoy, Eda Kafkas, Beren Yeşilırmak)
Setler: 31-29, 25-15, 25-22
Süre: 84 dakika (32, 22, 30)
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