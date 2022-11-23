Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3 sette geçti

Eczacıbaşı, Sultanlar Voleybol Ligi'nde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 22:14
Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3 sette geçti
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kisal (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Fabris)

Galatasaray HDI Sigorta: Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçın Akyol, Gamze KIlıç, İlkin Aydın (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Karmen Aksoy, Eda Kafkas, Beren Yeşilırmak)

Setler: 31-29, 25-15, 25-22

Süre: 84 dakika (32, 22, 30)


Sultanlar Ligi eczacıbaşı dynavit Galatasaray HDI Sigorta

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