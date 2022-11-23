Adı Galatasaray'la anılmıştı: Roma yeni transferini açıkladı
Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Ola Solbakken'in yeni durağı Serie A devi Roma oldu.
İtalya Serie A ekibi Roma, ocak ayında Bodo Glimt'ten serbest kalacak olan Ola Solbakken'i transfer etti.
Norveçli oyuncu ilk açıklamasında, "Buraya öğrenmeye ve gelişmeye geliyorum ama aynı zamanda başarabileceğim şeyleri de göstermek istiyorum. Kulübün projelerine ve planlarına inanıyorum. Ben de bunun bir parçası olmak istedim" ifadelerini kullandı.
2027 yılına kadar sözleşme imzalayan genç oyuncu, ocak ayından itibaren resmen Roma oyuncusu olacak.
GALATASARAY'LA ANILMIŞTI
Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen kanat oyuncusu Ola Solbakken, yaz transfer döneminde İtalyan ekiplerinin de ilgisini çekmişti.
2021/2022 sezonunda takımı Bodo/Glimt ile 25 maça çıkan Norveçli kanat, bu maçlarda takımına 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Sakatlık geçiren oyuncu, bu sezon ise ligde forma giymezken; UEFA Avrupa Ligi'nde takımı adına 5 maça çıkmıştı.
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