Eczacıbaşı Dynavit ilk maçta avantajı aldı!

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 3-4 serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Zeren Spor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla ev sahibi takım, seride 1-0 öne geçti.
Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ikinci karşılaşma, 11 Nisan Cumartesi günü Zeren Spor'un ev sahipliğinde TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Elif Şahin, Smrek, Maglio)
Zeren Spor: Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Ceren Önal, Özlem Güven, Gatina, Eylül Karadaş, Kübra Akman, Şeyma Ercan Küçükaslan)
Setler: 25-10, 27-29, 25-21, 25-19
Süre: 112 dakika (19, 35, 31, 27)