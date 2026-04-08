Eczacıbaşı Dynavit ilk maçta avantajı aldı!

Eczacıbaşı Dynavit ilk maçta avantajı aldı!

8.04.2026 20:12:00
Eczacıbaşı Dynavit ilk maçta avantajı aldı!

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Sultanlar Ligi play-off 3-4 serisi ilk maçında kendi evinde ağırladığı Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 3-4 serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Zeren Spor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım, seride 1-0 öne geçti.

Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ikinci karşılaşma, 11 Nisan Cumartesi günü Zeren Spor'un ev sahipliğinde TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Elif Şahin, Smrek, Maglio)

Zeren Spor: Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Ceren Önal, Özlem Güven, Gatina, Eylül Karadaş, Kübra Akman, Şeyma Ercan Küçükaslan)

Setler: 25-10, 27-29, 25-21, 25-19

Süre: 112 dakika (19, 35, 31, 27)

