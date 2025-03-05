Eczacıbaşı Dynavit, İtalya deplasmanında kayıp

Yayınlanma: 05.03.2025 - 01:40

Güncelleme: 05.03.2025 - 01:40

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan ekibi Numia Vero Volley Milano'ya 3-0 mağlup oldu. Allianz Cloud Milano'da oynanan ve 74 dakika süren müsabakanın setlerini ev sahibi ekip; 25-18, 25-23 ve 25-14 kazandı.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.