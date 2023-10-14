Eczacıbaşı Dynavit, lige hızlı başladı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta müsabakasında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 22:43
Eczacıbaşı Dynavit, lige hızlı başladı
Abone Ol google-news

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta müsabakasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Derya Güç, Duarte, Neriman Özsoy)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Gray, Jack-Kisal (Simge Aköz, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Tuna Aybüke Özel)

Setler: 18-25, 21-25, 22-25

Süre: 84 dakika (28, 27, 29) 


eczacıbaşı dynavit Türk Hava Yolları Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

En Çok Okunan Haberler