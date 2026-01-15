Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos'a acımadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.01.2026 21:19:00
AA
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında kendi evinde ağırladığı Olympiakos'u 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Wojciech Maroszek (Polonya)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Smrek, Maglio)

Olympiakos: Stevanovic, Di Iulio, Carcaces, Terzoglou, Kubura, Coneo (Artakianou, Sampati, Abderrahim, Ilıopoulou, Emmanouilidou, Oikonomidou, Dimitriou)

Setler: 25-18, 25-15, 25-19

Süre: 25, 22, 26 (73 dakika)

#eczacıbaşı dynavit #Olympiakos #CEV Şampiyonlar Ligi

