Eczacıbaşı Dynavit - Prometey maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Prometey ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, perşembe günü Ukrayna'nın Prometey takımı ile Romanya'da karşı karşıya gelecek.
ECZACIBAŞI - PROMETEY MAÇI SAAT KAÇTA?
Mioveni kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
ECZACIBAŞI - PROMETEY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan ve Red Bull TV'den naklen yayımlanacak.
Eczacıbaşı Dynavit, 4 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda B Grubu'nu ikinci basamakta tamamladı. Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Prometey ise E Grubu'nu aynı sıralamada bitirdi.
Turuncu-beyazlı takım, 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak rövanş öncesinde avantajlı bir skor almaya çalışacak. Play-off turunu geçen ekip, çeyrek finale yükselecek.
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