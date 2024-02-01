Eczacıbaşı Dynavit - Prometey maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Prometey ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:46
Eczacıbaşı Dynavit - Prometey maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, perşembe günü Ukrayna'nın Prometey takımı ile Romanya'da karşı karşıya gelecek.

ECZACIBAŞI - PROMETEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Mioveni kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

ECZACIBAŞI - PROMETEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan ve Red Bull TV'den naklen yayımlanacak.

Eczacıbaşı Dynavit, 4 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda B Grubu'nu ikinci basamakta tamamladı. Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Prometey ise E Grubu'nu aynı sıralamada bitirdi.

Turuncu-beyazlı takım, 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak rövanş öncesinde avantajlı bir skor almaya çalışacak. Play-off turunu geçen ekip, çeyrek finale yükselecek.


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